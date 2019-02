BÖRSEN-TICKER-Ukraine-Auftrag verleiht Nordex Schub

Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Nordex steigen nach einem Windturbinen-Auftrag aus der Ukraine bei Lang & Schwarz um 1,9 Prozent. Die Firma will bis zum Jahresende 34 Windturbinen in dem Land installieren. Dies sei der erste Teil zur Fertigstellung eines Windparks, der später insgesamt 100.000 Haushalte versorgen soll.

Metro gehören nach einer Herunterstufung zu den schwächsten Werten im MDax. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 0,6 Prozent, nachdem JP Morgan sie auf "Underweight" von Neutral" herabsetzte. Das Kursziel senkten sie um einen Euro auf 11,50 Euro. Die Analysten von Barclays hoben ihr Kursziel hingegen auf 14 von 13,50 Euro an. Metro-Aktien waren am Dienstag bei 15,185 Euro aus dem Handel gegangen.