BÖRSEN-TICKER-Deutsche Autoaktien unter den größten Verlierer

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Die mögliche Einstufung der deutschen Auto-Exporte in die USA als Sicherheitsgefahr bekommt den Aktien der Pkw-Hersteller nicht. Die Titel von Daimler, Volkswagen und BMW verlieren im Frankfurter Frühhandel 0,3 bis 1,4 Prozent. ********************************************************* 08:00 AKTIEN VON METRO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden ex-Dividende gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Metro AG 15,25 0,70 ********************************************************** 07:57 WIRECARD PROFITIEREN VON LEERVERKAUFSVERBOT Das Verbot der BaFin von neuen Netto-Leerverkaufspositionen bei Wirecard hilft den Aktien am Montag. Die Titel steigen vorbörsliche bei Lang & Schwarz um 5,4 Prozent und sind größter Gewinner im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)