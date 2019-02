BÖRSEN-TICKER-Anteilsreduzierung von HNA lastet auf Deutsche Bank

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Die Reduzierung des Aktienanteils der chinesischen HNA an der Deutschen Bank belastet die Aktien des Geldhauses. Die Titel fallen im Frankfurter Frühhandel um 1,2 Prozent und sind einer der schwächsten Werte im Dax. ******************************************************** 08:08 DEUTSCHE AUTOAKTIEN UNTER DEN GRÖßTEN VERLIERER Die mögliche Einstufung der deutschen Auto-Exporte in die USA als Sicherheitsgefahr bekommt den Aktien der Pkw-Hersteller nicht. Die Titel von Daimler, Volkswagen und BMW verlieren im Frankfurter Frühhandel 0,3 bis 1,4 Prozent. ********************************************************* 08:00 AKTIEN VON METRO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden ex-Dividende gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Metro AG 15,25 0,70 ********************************************************** 07:57 WIRECARD PROFITIEREN VON LEERVERKAUFSVERBOT Das Verbot der BaFin von neuen Netto-Leerverkaufspositionen bei Wirecard hilft den Aktien am Montag. Die Titel steigen vorbörsliche bei Lang & Schwarz um 5,4 Prozent und sind größter Gewinner im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)