MÄRKTE-Vegane Wurströllchen lassen die Kassen bei Greggs klingeln

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Nicht nur vegane Würstchen im Teigmantel stehen bei der britischen Bäckereikette Greggs derzeit hoch im Kurs. Auch an der Börse reißen sich Anleger um die Aktien des Unternehmens. Die Titel kletterten am Dienstag um elf Prozent auf ein Rekordhoch von 1780 Pence und waren einer der gefragtesten Nebenwerte am Londoner Aktienmarkt. Wegen einer starken Nachfrage nach den veganen Backprodukten seien die Umsätze in den ersten sieben Wochen 2019 um 14 Prozent gestiegen, teilte Greggs mit. Das Ergebnis im laufenden Jahr werde daher stärker steigen als bisher erwartet. Der Konzern will seine Ergebnisse für das am 29. Dezember zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2018 am 7. März bekanntgeben. (Reporter: Tanishaa Nadkar, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

