BÖRSEN-TICKER-Telekom-Aktien drehen im Frühhandel ins Minus

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Die Aktien der Deutschen Telekom machen eine Kehrtwende. Die Titel fallen im Frankfurter Frühhandel um knapp ein Prozent auf rund 14,50 Euro. Vorbörslich hatten sie zeitweise noch die Dax-Gewinnerliste angeführt. ************************************************* 07:57 KRONES SCHWÄCHER NACH GEWINNRÜCKGANG Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr fliegen die Aktien von Krones aus den Depots. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz rund zwei Prozent. **************************************************** 07:38 BERTRANDT MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bertrandt AG 76,85 2,00