BÖRSEN-TICKER-Nordex trotz Gewinneinbruch im Aufwind

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Ein 73-prozentiger Anstieg der Auftragseingänge tröstet Nordex über einen Gewinneinbruch hinweg. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 1,6 Prozent. *********************************************************** 08:10 TELEKOM-AKTIEN DREHEN IM FRÜHHANDEL INS MINUS Die Aktien der Deutschen Telekom machen eine Kehrtwende. Die Titel fallen im Frankfurter Frühhandel um knapp ein Prozent auf rund 14,50 Euro. Vorbörslich hatten sie zeitweise noch die Dax-Gewinnerliste angeführt. ************************************************* 07:57 KRONES SCHWÄCHER NACH GEWINNRÜCKGANG Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr fliegen die Aktien von Krones aus den Depots. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz rund zwei Prozent. **************************************************** 07:38 BERTRANDT MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bertrandt AG 76,85 2,00