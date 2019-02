BÖRSEN-TICKER-Talfahrt der Swedbank geht weiter

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Die mutmaßliche Verwicklung in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank setzt Swedbank erneut zu. Die Aktien fallen in Stockholm um gut zehn Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 163,40 Kronen. Damit haben sie binnen zwei Tagen etwa 21 Prozent verloren. Das ist der größte Kursrutsch mehr als zehn Jahren. *********************************************************** 10:04 WIRECARD ERNEUT UNTER VERSTÄRKTEM VERKAUFSDRUCK Die Aktien von Wirecard übernehmen mit einem Kursminus von 5,7 Prozent erneut die rote Laterne im Dax. Einen unmittelbaren Auslöser für die Verkäufe können Händler nicht nennen. Nach dem BaFin-Verbot von Leerverkäufen von Wirecard-Papieren hatten die Titel zeitweise mehr als 20 Prozent zugelegt. *********************************************************** 09:18 SILTRONIC VOR GRÖSSTEM TAGESVERLUST SEIT 2015 Wegen eines trüben Ausblicks droht Siltronic der größte Tagesverlust seit fast vier Jahren. Die Aktien fallen um 9,4 Prozent auf 88 Euro. Großaktionär Wacker Chemie büßt zwei Prozent ein. *********************************************************** 08:22 NORDEX TROTZ GEWINNEINBRUCH IM AUFWIND Ein 73-prozentiger Anstieg der Auftragseingänge tröstet Nordex über einen Gewinneinbruch hinweg. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 1,6 Prozent. *********************************************************** 08:10 TELEKOM-AKTIEN DREHEN IM FRÜHHANDEL INS MINUS Die Aktien der Deutschen Telekom machen eine Kehrtwende. Die Titel fallen im Frankfurter Frühhandel um knapp ein Prozent auf rund 14,50 Euro. Vorbörslich hatten sie zeitweise noch die Dax-Gewinnerliste angeführt. ************************************************* 07:57 KRONES SCHWÄCHER NACH GEWINNRÜCKGANG Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr fliegen die Aktien von Krones aus den Depots. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz rund zwei Prozent. **************************************************** 07:38 BERTRANDT MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bertrandt AG 76,85 2,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)