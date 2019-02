BÖRSEN-TICKER-Euro zieht nach EZB-Äußerungen etwas an

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Aussagen des führenden EZB-Bankers Francois Villeroy de Galhau schieben den Euro an. Dieser verteuert sich auf 1,1357 von zuvor 1,1341 Dollar. Der französische Notenbankchef hat unter anderem gesagt, er halte eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik für wünschenswert. *********************************************************** 16:48 FREUDE ÜBER VW-GEWINNANSTIEG VERPUFFT SCHNELL Der überraschende Anstieg des operativen Gewinns und die Aussicht auf eine höhere Dividende geben Volkswagen nur kurz Auftrieb. Die Aktien drehen ins Minus und verlieren 0,8 Prozent. Konzernchef Herbert Diess warnte vor verstärktem Gegenwind im laufenden Jahr. *********************************************************** 12:02 DAX UND EUROSTOXX WEITEN GEWINNE AUS Die europäischen Börsen arbeiten sich weiter vor. Der Dax steigt um bis zu 0,7 Prozent auf ein frisches Jahreshoch von 11.504 Punkten. Der EuroStoxx50 gewinnt 0,6 Prozent auf 3281 Zähler. ****************************************************** 09:58 LEBENSMITTELSEKTOR NACH KRAFT HEINZ SCHWÄCHER Nach Milliardenabschreibungen des US-Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz und einem nachbörslichen Kurssturz von rund 20 Prozent notieren auch einige europäische Mitbewerber schwächer. Nestle, Unilever und Danone geben bis zu 0,6 Prozent nach. AB Inbev fallen um mehr als zwei Prozent. ******************************************************* 08:28 DR. HÖNLE NACH GEWINNRÜCKGANG SCHWÄCHER Aktien von Dr. Hönle liegen im Frankfurter Frühhandel 1,9 Prozent im Minus. Der Spezialist für UV-Technologie hat im ersten Quartal weniger verdient. ********************************************************* 07:50 HERUNTERSTUFUNG LASTET AUF SARTORIUS Nach einer Herunterstufung fallen Sartorius bei Lang & Schwarz um 2,1 Prozent ans MDax-Ende. Die Analysten von Berenberg setzten die Titel auf "Sell" von "Hold" herunter. Das Kursziel hoben sie allerdings auf 115 von 110 Euro an. ********************************************************** 07:41 INFINEON UND DBAG WERDEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Firmen werden mit Dividendenabschlag gehandelt: Infineon Technologies AG 19,66 0,27 Deutsche Beteiligungs AG 35,15 1,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)