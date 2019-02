BÖRSEN-TICKER-Jubel bei Anlegern von BVB nach Sieg über Leverkusen

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Nach dem 3:2 Sieg gegen Leverkusen jubeln auch die Aktionäre von Borussia Dortmund (BVB). Die Titel des Bundesliga-Spitzenreiters legen am Montag im Frankfurter Frühhandel um knapp drei Prozent zu. Nach der jüngsten Schwächephase konnten die Borussen mit dem Erfolg ihren Vorsprung in der Tabelle vor dem Erzrivalen Bayern München behaupten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

