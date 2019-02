BÖRSEN-TICKER-General Electric vor größtem Tagesgewinn seit 2009

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Die Aussicht auf Milliarden-Einnahmen aus dem Verkauf der Biopharma-Sparte könnte General Electric (GE) den größten Tagesgewinn seit zehn Jahren bescheren. Die Papiere verteuern sich im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 17 Prozent.

***********************************************************

13:13 SPARTENVERKAUF BEFLÜGELT GENERAL ELECTRIC

Der gut 21 Milliarden Dollar schwere Verkauf der Biopharma-Sparte an Danaher beschert General Electric (GE) einen Kurssprung. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Geschäft um 6,2 Prozent.

***********************************************************

08:25 HERABSTUFUNG DRÜCKT METRO ANS MDAX-ENDE

Eine Herabstufung auf “Underperform” von “Market Perform” lastet auf den Aktien der Metro. Sie verlieren im Frankfurter Frühhandel ein Prozent und liegen am MDax-Ende. Die Analysten von Bernstein senkten auch ihr Kursziel für die Titel auf 12,10 Euro von 12,90 Euro.

08:11 JUBEL BEI ANLEGERN VON BVB NACH SIEG ÜBER LEVERKUSEN

Nach dem 3:2 Sieg gegen Leverkusen jubeln auch die Aktionäre von Borussia Dortmund (BVB). Die Titel des Bundesliga-Spitzenreiters legen am Montag im Frankfurter Frühhandel um knapp drei Prozent zu. Nach der jüngsten Schwächephase konnten die Borussen mit dem Erfolg ihren Vorsprung in der Tabelle vor dem Erzrivalen Bayern München behaupten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)