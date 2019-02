BÖRSEN-TICKER-Air France steht vor größtem Tagesverlust seit 2002

Frankfurt, 27. Feb (Reuters) - Angesichts des Einstiegs der Niederlande gehen Air France-KLM auf Talfahrt. Die Aktien fallen um gut 13 Prozent und steuern auf den größten Tagesverlust seit mehr als 16 Jahren zu. Es bestehe die Gefahr, dass die Fluggesellschaft zum politischen Spielball der beiden Großaktionäre Frankreich und Niederlande werde, warnen die Experten der Investmentbank Liberum.

10:12 BEIERSDORF DROHT GRÖßTER TAGESVERLUST SEIT 2001

Die Aussicht auf fallende Gewinnmargen und ein langsameres Wachstum schickt Beiersdorf auf Talfahrt. Die Aktien fallen um elf Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 81 Euro und steuern auf den größten Tagesverlust seit 18 Jahren zu.

08:10 POSITIVER AUSBLICK SCHIEBT WIENERBERGER AN

Ein optimistischer Ausblick ermuntert Anleger zum Einstieg bei Wienerberger. Im Geschäft von Lang & Schwarz steigen die Papiere um 2,2 Prozent.

07:54 SPANNUNGEN BELASTEN INDISCHE UND PAKISTANISCHE RUPIE

Die wachsenden Spannungen zwischen den Nachbarländern Indien und Pakistan setzen den Währungen der beiden Atommächte zu. Ein Dollar verteuert sich um jeweils 0,7 Prozent auf 71,376 indische und 138,65 pakistanische Rupien.

07:50 HOCHSTUFUNG GIBT FREENET AUFTRIEB

Eine Hochstufung hievt Freenet am Mittwoch an die Spitze des MDax. Die Aktien steigen vorbörslich um 2,1 Prozent auf etwa 18,85 Euro. Die Experten der Berenberg Bank stuften die Papiere auf "Hold" von "Sell" hoch, kürzten das Kursziel aber auf 19 von 24 Euro.