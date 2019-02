BÖRSEN-TICKER-Kion nach Geschäftszahlen im Aufwind

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Ein Umsatz- und Gewinnanstieg schiebt Kion an. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 2,5 Prozent.

07:42 DEUTSCHE EUROSHOP VORBÖRSLICH GEFRAGT

Ein Gesamtjahresergebnis über den eigenen Erwartungen hievt Deutsche Euroshop am Donnerstag an die Spitze des MDax. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,8 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)