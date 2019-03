BÖRSEN-TICKER-Sixt erneut im Aufwind

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Der Höhenflug von Sixt geht weiter. Die Aktie steigt im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz um jeweils etwa drei Prozent. Am Freitag hatte sie dank einer neuen Mobilitäts-App gut acht Prozent zugelegt.

08:28 BVB NACH LIGA-PLEITE IN AUGSBURG AUF TALFAHRT

Die schwindende Hoffnung auf den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft setzt Borussia Dortmund (BVB) zu. Die Aktien verlieren am Montag im Frankfurter Frühhandel 6,9 Prozent. Nach der 1:2-Niederlage gegen Augsburg liegt der BVB nur noch aufgrund einer besseren Tordifferenz vor dem Erzrivalen Bayern München an der Tabellenspitze.