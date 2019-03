BÖRSEN-TICKER-Mögliche Bewegung im Brexit-Streit hilft Pfund

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Ein Zeitungsbericht über die Kompromissbereitschaft von Brexit-Befürwortern bei der ausgehandelten Scheidungsvereinbarung gibt dem Pfund Sterling Auftrieb. Es verteuert sich um 0,2 Prozent auf 1,3230 Dollar. Die Chancen, dass Premierministerin Theresa May den Brexit-Deal durchs Parlament bekomme, stiegen zwar, lägen aber immer noch unter 50 Prozent, betonen die Analysten der ING Bank.

***********************************************************

10:30 SIEG GEGEN LOKALRIVALEN AS ROM BEFLÜGELT LAZIO

Ein 3:0-Sieg im Lokalderby gegen AS Rom beschert Lazio den größten Kursprung seit einem Jahr. Die Aktien des italienischen Fußball-Erstligisten steigen um knapp zehn Prozent. Die Papiere von AS Rom geben dagegen 2,2 Prozent nach.

***********************************************************

08:37 BVB NACH LIGA-PLEITE IN AUGSBURG AUF TALFAHRT

Die schwindende Hoffnung auf den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft setzt Borussia Dortmund (BVB) zu. Die Aktien verlieren am Montag im Frankfurter Frühhandel 6,9 Prozent. Nach der 1:2-Niederlage gegen Augsburg liegt der BVB nur noch aufgrund einer besseren Tordifferenz vor dem Erzrivalen Bayern München an der Tabellenspitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)