BÖRSEN-TICKER-Modefirma Urban Outfitters nach Umsatzwarnung tiefer

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Die Warnung vor einem Rückgang des Umsatzes auf vergleichbarer Basis drückt Urban Outfitters auf ein 15-Monats-Tief. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 3,4 Prozent auf 29,32 Dollar. Dem Unternehmen zufolge laufen die Geschäfte im aktuellen Quartal wegen der kalten Witterung und “teurer Fehler” in der Frühjahrskollektion schlechter als gedacht.

14:21 DOLLAR BRÖCKELT NACH ADP-ZAHLEN AB

Etwas schlechter als erwartet ausgefallene Beschäftigtenzahlen der US-Arbeitsagentur ADP setzen dem Dollar zu. Im Gegenzug verteuert sich der Euro auf 1,1314 von 1,1304 Dollar.

12:25 LUFTHANSA RUTSCHEN ANS DAX-ENDE

Lufthansa rutschen mit einem Abschlag von 2,2 Prozent ans Dax-Ende. Mit 22,11 Euro notierten sie so tief wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Nach Meinung von Kepler Cheuvreux ist Lufthansa sehr an einer Übernahme von Easyjet interessiert. Es wäre nicht verwunderlich, wenn in den kommenden Monaten eine Offerte käme, vor allem nicht, da der britische Konkurrent wegen des Brexit stärker unter Druck gerate. Die Aussicht auf eine Übernahme könnte den ein oder anderen Lufthansa-Anleger abschrecken, sagte ein Börsianer.

09:59 EVONIK NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER

Nach einer Herunterstufung fallen Evonik um 2,6 Prozent auf 25,96 Euro. Die Analysten von Credit Suisse setzten die Bewertung der Titel auf “Neutral” von “Outperform” herunter.

08:15 ANLEGER GREIFEN BEI MDAX-AUFSTEIGER DIALOG ZU

Die bevorstehende Aufnahme in den MDax hilft Dialog Semiconductor. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,9 Prozent. Im Schlussquartal musste der Apple-Zulieferer allerdings Federn lassen und verbuchte bei Umsatz und operativem Gewinn ein Minus.