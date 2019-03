BÖRSEN-TICKER-Wirecard dreht ins Plus - Größter Dax-Gewinner

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf eine schnelle Aufklärung der Vorwürfe um angebliche kriminelle Machenschaften treibt Wirecard deutlich ins Plus. Die Aktien des Zahlungsabwicklers machen ihre Verluste nach entsprechend gedeuteten Aussagen von Firmenchef Markus Braun komplett wett und steigen um 3,4 Prozent auf 121,65 Euro. Damit liegen sie an der Dax-Spitze. Zuvor hatten sie um 1,4 Prozent nachgegeben.

Nach der verschobenen Zinswende der EZB machen die rekordtiefen Zinsen in der Euro-Zone den Immobiliensektor für Anleger interessant. Der europäische Branchenindex ist mit einem Plus von 2,6 Prozent am stärksten gefragt. Auch gute Zahlen von Vonovia hellten die Stimmung auf. Titel von Vonovia, TAG Immobilien, LEG Immobilen, Deutsche Wohnen, Aroundtown steigen um bis zu 4,3 Prozent.

Der Euro bleibt unter Druck nach der Ankündigung neuer Geldspritzen für die Euro-Zone und der Verschiebung der Zinswende bis mindestens 2020. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1203 Dollar und kostet nur knapp mehr als am Donnerstag, als sie mit 1,1174 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte 2017 erreicht hatte.

Wieder aufkeimende Spekulationen über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank geben den Kursen der Institute am Freitag Rückenwind. Deutsche-Bank-Titel steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um rund ein Prozent, Commerzbank legen ein halbes Prozent zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)