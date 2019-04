BÖRSEN-TICKER-Wirecard fallen ans Dax-Ende

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Das in der Nacht zum Freitag auslaufende Leerverkaufsverbot der Bafin für Wirecard-Aktien macht die Anleger des Zahlungsdienstleisters nervös. Die Titel fallen um 3,2 Prozent auf 118,70 Euro und sind größter Verlierer im Dax. "Es haben vielleicht einige Investoren Angst, dass durch das Ende des Leerverkaufsverbots wieder ein stärkerer Verkaufsdruck kommt", sagt ein Händler. **************************************************** 09:49 UNILEVER NACH ZAHLEN SPITZENREITER IM "FOOTSIE" Besser als erwartet ausgefallene Zahlen geben den Aktien von Unilever Rückenwind. Die Titel steigen um 2,2 Prozent auf 4475 Pence und erreichen damit den höchsten Stand seit fast acht Monaten. Sie stehen an der Spitze im Londoner Auswahlindex, der 0,1 Prozent im Minus liegt. ***************************************************** 09:25 GEWINNMITNAHMEN BELASTEN ADVA-AKTIEN Die Aktien von Adva Optical weiten ihre Verluste aus und fallen um 15 Prozent auf ein Siebeneinhalb-Wochen-Tief von 8,13 Euro. Ein Händler führt dies vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. Die Titel gewannen in den vergangenen drei Monaten 42 Prozent. ***************************************************** 08:28 NORDEX FALLEN NACH HERABSTUFUNG DURCH GOLDMAN Eine Herunterstufung durch Goldman Sachs lastet auf den Aktien von Nordex. Die Titel verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,5 Prozent und sind schwächster Wert im SDax. Händlern zufolge stufte Goldman ihr Rating für Nordex auf "Neutral" von "Buy" zurück. Das Kursziel liegt bei 15,30 Euro. ****************************************************** 07:36 BEIERSDORF UND AXEL SPRINGER EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Beiersdorf 92,68 0,70 Axel Springer 51,60 2,10 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)