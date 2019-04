MÄRKTE-Disney vor "Avengers: Endgame"-Kinostart auf Rekordhoch

Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf Rekord-Einspielergebnisse des Superhelden-Films “Avengers: Endgame” steigen Anleger bei Walt Disney ein. Die Aktien des US-Medienkonzerns stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Dienstag um 1,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 133,20 Dollar. Der Streifen feiert am Mittwoch seinen Kinostart.

Experten zufolge könnte der Film am ersten Wochenende allein in Nordamerika mehr als 257,7 Millionen Dollar einspielen. Damit würde "Endgame" den bisherigen Rekord von "Avengers: Infinity War" knacken. Die "Avengers"-Reihe ist die weltweit ertragsreichste Kinofilm-Reihe.