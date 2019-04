Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Ein Zeitungsbericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Vermögensverwaltung der UBS gibt DWS am Mittwoch Auftrieb. Die Aktien der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank steigen um 2,1 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 32,80 Euro. UBS gewinnen in Zürich 1,1 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

