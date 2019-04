BÖRSEN-TICKER-Boeing-Aktie nach Zahlen im Sinkflug

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Nach einem Gewinneinbruch und kassierten Gesamtjahreszielen drehen die Aktien von Boeing ins Minus. Sie verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 1,1 Prozent, nachdem sie zuvor etwa ein Prozent im Plus gelegen hatten.

13:47 SAP MIT KURSPLUS VON MEHR ALS ZEHN PROZENT

Die Kursrally von SAP gewinnt immer mehr an Fahrt. Die Aktien steigen dank starker Zahlen um gut zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 112,40 Euro.

10:09 DAX UND EURO BRÖCKELN NACH IFO-INDEX AB

Der überraschende Rückgang des Ifo-Index setzt Dax und Euro zu. Der deutsche Leitindex verliert rund 30 Punkte auf 12.230 Zähler und die Währung verbilligt sich auf 1,1198 von 1,1215 Dollar.

10:02 SAP-AKTIE STEIGT NACH ZAHLEN AUF REKORDHOCH

Starke Quartalsergebnisse und angehobene Gesamtjahresziele hieven SAP auf ein Rekordhoch. Die Aktie steigt um 7,3 Prozent auf 109,30 Euro und steuern auf den größten Tagesgewinn seit zehn Jahren zu. Der Einstieg des aktivistischen Investors Elliott komme als i-Tüpfelchen dazu, sagt ein Börsianer.

09:29 FUSIONSFANTASIE HIEVT DWS AUF 12-MONATS-HOCH

Ein Zeitungsbericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Vermögensverwaltung der UBS gibt DWS am Mittwoch Auftrieb. Die Aktien der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank steigen um 2,1 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 32,80 Euro. UBS gewinnen in Zürich 1,1 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)