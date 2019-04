BÖRSEN-TICKER-Wirecard erklimmen Dax-Spitze nach Analystenkommentar

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Die Aktien von Wirecard setzen sich mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 136,65 Euro an die Dax-Spitze. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser bestätigten ihre Kaufempfehlung und hoben das Kursziel auf 235 Euro von 220 Euro an. ***************************************************** 09:18 ITALIENS BANKEN GEFRAGT NACH RATING-BESTÄTIGUNG Die Bestätigung des Ratings für Italien durch die Agentur S&P gibt italienischen Banktiteln Rückenwind. Der Branchenindex steigt um gut ein Prozent. S&P beließ am Freitag die Bewertung der Kreditwürdigkeit von Italien bei "BBB". ***************************************************** 08:43 RTL SCHWÄCHER NACH NICHT-ENTLASTUNG VON EX-CHEF Die Aktien von RTL gehen nach der Nicht-Entlastung von Ex-Konzernchef Bert Habets durch den Mehrheitseigner Bertelsmann auf Talfahrt. Die im MDax notierten Titel verlieren im Frankfurter Frühhandel 1,5 Prozent. ****************************************************** 08:10 IBEX-FUTURES NACH WAHL IN SPANIEN LEICHT IM MINUS Nach den Parlamentswahlen in Spanien, die keine klaren Mehrheitsverhältnisse gebracht haben, gehen Anleger an der spanischen Börse auf Abstand. Die Futures für den Madrider Leitindex Ibex starten 0,2 Prozent schwächer. ******************************************************** 07:43 ANLEGER ZEIGEN BVB DIE ROTE KARTE Nach der Heimniederlage im Lokalderby gegen Schalke gehen die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) auf Talfahrt. Sie verlieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,4 Prozent und sind einer der schwächsten Werte im SDax. ********************************************************* 07:33 BAYER, MERCK, CONTI UND GEA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bayer AG 61,54 2,80 Continental AG 153,26 4,75 Merck KGaA 95,62 1,25 GEA Group AG 25,47 0,85 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)