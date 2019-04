BÖRSEN-TICKER-Nemetschek-Aktien profitieren von starkem Jahresauftakt

Berlin, 30. Apr (Reuters) - Die Aktien des Softwareanbieters Nemetschek schnellen um gut sieben Prozent nach oben. Das Unternehmen war mit Schwung ins Jahr gestartet, Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. ********************************************************** 09:11 CECONOMY-PAPIERE PROFITIEREN VON SPAR-ANKÜNDIGUNG Die Titel von Ceconomy schnellen fast zehn Prozent in die Höhe. Der Mutterkonzern von Europas größter Elektronikhandelskette MediaMarktSaturn setzt den Rotstift an. Mit einem massiven Sparprogramm sollen ab 2020/21 die Sach- und Personalkosten jährlich um 110 bis 130 Millionen Euro gesenkt werden, wie Ceconomy am Montagabend mitteilte. *********************************************************** 09:07 DANSKE BANK KAPPT PROGNOSE - AKTIE FÄLLT Die Aktien der Danske Bank verlieren fünf Prozent. Die in einen Geldwäsche-Skandel verwickelte dänische Bank hat nach einem Gewinneinbruch ihre Jahresprognose gesenkt. *********************************************************** 08:28 RIB SOFTWARE NACH ZAHLEN IM PLUS Die Papiere von RIB Software legen im Frühhandel 3,7 Prozent zu. Der Anbieter von Bauplanungssoftware hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Ergebnissprung verbucht. *********************************************************** 08:25 KRONES-AKTIEN GEBEN NACH HERABSTUFUNG NACH Die Krones-Aktien verlieren nach einer Herabstufung im Frankfurter Frühhandel vier Prozent. Die Experten von CFRA stuften die Papiere auf "strong sell" von "sell" herab. *********************************************************** 08:21 AIXTRON NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Die Aixtron-Aktien geben im Frankfurter Frühhandel zeitweise mehr als sieben Prozent nach. Der Chipanlagenbauer hat im ersten Quartal die Investitionszurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Auftragseingang brach um ein Drittel auf 53,6 Millionen Euro ein. *********************************************************** 07:54 MORPHOSYS PROFITIEREN VON FORTSCHRITT BEI STUDIE Die Morphosys-Aktien profitieren von Fortschritten bei der Entwicklung eines Krebsmedikaments und legen bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent zu. Das Unternehmen erklärte, bei einer klinischen Studie sei der erste Krebspatient mit dem Antikörper MOR202/TJ202 behandelt worden. Damit sei ein Meilenstein erreicht. ********************************************************** 07:28 WASHTEC EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro WashTec 74,42 1,17 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)