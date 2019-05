BÖRSEN-TICKER-Chef kauft ProSiebenSat.1-Aktien - Kursplus

Berlin, 02. Mai (Reuters) - Die ProSiebenSat.1-Aktien legen 4,3 Prozent zu und sind Spitzenreiter im MDax. Sie profitieren von einem Aktienkauf des Konzernchefs Maximilian Conze: Er hatte am 26. April Papiere im Wert von fast einer Million Euro erworben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ********************************************************** 08:33 BAYER-AKTIEN IM PLUS - GLYPHOSAT-EINSCHÄTZUNG IN USA Die Bayer-Aktien legen im Frankfurter Frühhandel 2,8 Prozent zu. Die US-Umweltbehörde EPA hatte am Dienstag ihre Einschätzung bekräftigt, dass das Herbizid Glyphosat nicht krebserregend ist. ********************************************************** 08:03 Uhr - FRESENIUS-TITEL PROFITIEREN VON GESCHÄFTSZAHLEN Die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius legen nach Zahlen bei Lang & Schwarz 3,1 Prozent zu. Das Unternehmen sieht sich nach einem Umsatz- und Gewinnplus auf Kurs zu den Jahreszielen. ******************************************************** 07:52 HUGO-BOSS-AKTIEN NACH ZAHLEN IM MINUS Die Hugo-Boss-Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 3,7 Prozent. Der Gewinn bei dem Modeunternehmen lag zu Jahresauftakt um gut ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau. Dabei spielten Konzernumbaukosten, höhere Marketingausgaben und ein starker US-Dollar eine Rolle. ******************************************************* 07:34 MÜNCHENER RÜCK, INNOGY, DEUTZ UND JUNGHEINRICH EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)