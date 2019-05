BÖRSEN-TICKER-Musk will vielleicht Aktien kaufen - Tesla im Plus

Berlin, 02. Mai (Reuters) - Die Tesla-Aktien steigen vorbörslich um 4,1 Prozent auf 243,50 Dollar. Firmenchef Elon Musk habe signalisiert, dass er bei einer Kapitalerhöhung möglicherweise bis zu 41.896 Aktien selbst kaufen will, teilte das Unternehmen mit. *********************************************************** 13:07 PFUND GIBT NACH ZINSENTSCHEIDUNG NACH Das Pfund fällt nach der Zinsentscheidung der Bank von England. Die britische Währung notiert 0,15 Prozent schwächer bei 1,30 Dollar. Die Währungshüter beließen den Leitzins bei 0,75 Prozent und tasteten auch das Volumen der Wertpapierankäufe nicht an. ********************************************************** 12:39 CHEF KAUFT PROSIEBENSAT.1-AKTIEN - KURSPLUS Die ProSiebenSat.1-Aktien legen 4,3 Prozent zu und sind Spitzenreiter im MDax. Sie profitieren von einem Aktienkauf des Konzernchefs Maximilian Conze: Er hatte am 26. April Papiere im Wert von fast einer Million Euro erworben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ********************************************************** 08:33 BAYER-AKTIEN IM PLUS - GLYPHOSAT-EINSCHÄTZUNG IN USA Die Bayer-Aktien legen im Frankfurter Frühhandel 2,8 Prozent zu. Die US-Umweltbehörde EPA hatte am Dienstag ihre Einschätzung bekräftigt, dass das Herbizid Glyphosat nicht krebserregend ist. ********************************************************** 08:03 Uhr - FRESENIUS-TITEL PROFITIEREN VON GESCHÄFTSZAHLEN Die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius legen nach Zahlen bei Lang & Schwarz 3,1 Prozent zu. Das Unternehmen sieht sich nach einem Umsatz- und Gewinnplus auf Kurs zu den Jahreszielen. ******************************************************** 07:52 HUGO-BOSS-AKTIEN NACH ZAHLEN IM MINUS Die Hugo-Boss-Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 3,7 Prozent. Der Gewinn bei dem Modeunternehmen lag zu Jahresauftakt um gut ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau. Dabei spielten Konzernumbaukosten, höhere Marketingausgaben und ein starker US-Dollar eine Rolle. ******************************************************* 07:34 MÜNCHENER RÜCK, INNOGY, DEUTZ UND JUNGHEINRICH EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)