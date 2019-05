BÖRSEN-TICKER-Fiat-Ausblick verleiht Aktien Rückenwind

Berlin, 03. Mai (Reuters) - Das Festhalten an den Jahreszielen von Fiat Chrysler gibt den Aktien des Autokonzerns Auftrieb. Die Titel klettern in Mailand um 1,4 Prozent, obwohl der Autohersteller mit seinem Quartalsergebnis die Erwartungen verfehlte. ********************************************************** 13:13 AMAZON PROFITIERT VON BUFFETT-EINSTIEG Die Amazon-Papiere profitieren vom Einstieg des US-Starinvestors Warren Buffett und legen vorbörslich 2,3 Prozent zu. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat erstmals Anteile an dem Onlinehändler gekauft. ********************************************************** 12:41 BITCOIN STEIGT AUF HÖCHSTEN STAND SEIT SECHS MONATEN Bitcoin steigt um 5,7 Prozent auf 5710 Dollar und erreicht den höchsten Stand seit November. Händler sprechen von technischen Faktoren: Das stetig steigende Handelsvolumen der vergangenen Tage könnte die Rally angeschoben haben, erläutert Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG. ********************************************************** 10:35 SILTRONIC-AKTIEN NACH ZAHLEN IM PLUS Die Aktien des Chipzulieferers Siltronic legen 4,7 Prozent zu. Händler sprechen von einer gewissen Erleichterung der Anleger, dass nach der jüngsten Gewinnwarnung in den nun vorgelegten endgültigen Zahlen für das erste Quartal keine weiteren negativen Überraschungen enthalten waren. Zudem halte das Unternehmen an seinem Ausblick fest und blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft. ********************************************************** 10:12 DÜRR IM PLUS - COMMERZBANK EMPFIEHLT KAUF DER AKTIEN Die Dürr-Aktien profitieren von einer Hochstufung und legen 5,5 Prozent zu. Die Experten der Commerzbank empfehlen nun einen Kauf der Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers (bislang Halten) und heben das Kursziel auf 49 von 36 Euro an. ********************************************************** 10:06 FREENET SCHWÄCHER - HÄNDLER VERWEISEN AUF HERABSTUFUNG Die Freenet-Titel geben mehr als sechs Prozent nach. Händlern zufolge haben die Experten von UBS die Papiere auf "Sell" herabgestuft. ********************************************************** 09:44 ERSTE-BANK-AKTIEN RUTSCHEN NACH ZAHLEN AB Die Papiere der Ersten Bank geben 2,5 Prozent nach. Händlern sprachen von Gewinnmitnahmen. Das österreichische Geldhaus hatte im ersten Quartal dank der guten Konjunktur in Osteuropa mehr verdient. ********************************************************** 09:22 AKTIEN VON WIENERBERGER NACH GEWINNSPRUNG IM PLUS Die Aktien des Ziegelproduzenten Wienerberger gehören mit einem Plus von 4,1 Prozent zu den größten Gewinnern an der österreichischen Börse. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal seinen Gewinn um 149 Prozent und den Umsatz um 15 Prozent gesteigert. ********************************************************* 08:26 KION-AKTIEN NACH HERABSTUFUNG UNTER DRUCK Die Kion-Titel gehörten mit einem Minus von 2,5 Prozent vorbörslich zu den Verlieren im MDax. Die Analysten von Jefferies stuften die Papiere des Gabelstapler-Herstellers auf "Hold" von "Buy" herunter. ********************************************************** 07:48 ADIDAS NACH ZAHLEN IM PLUS Die Adidas-Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,1 Prozent an der Dax-Spitze. Das Unternehmen hat trotz eines verhaltenen Jahresauftakts deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. *********************************************************** 07:40 BASF NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Die BASF-Aktien geben bei Lang & Schwarz nach der Bilanzvorlage 0,8 Prozent nach. Der Gewinn des Chemiekonzerns ist im ersten Quartal um fast ein Viertel eingebrochen. ************************************************************ 07:32 RTL EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Angaben in Euro Schlusskurs Dividende RTL Group SA 51,30 4,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)