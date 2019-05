BÖRSEN-TICKER-Aktien von BVB im Sinkflug

Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - Nachdem die Meisterschaft für den BVB in weite Ferne gerückt ist, wenden sich Anleger von dem Bundesligisten ab. Die Titel fallen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um gut vier Prozent und sind mit Abstand schwächster Wert im SDax. Die Borussen spielten am Wochenende unentschieden gegen Bremen, während Rivale Bayern München gewann und die Tabellenführung ausbaute. ************************************************** 07:36 BASF UND RWE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BASF SE 72,87 3,20 RWE AG 22,57 0,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)