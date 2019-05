BÖRSEN-TICKER-"Angstbarometer" auf höchstem Stand seit sechs Wochen

Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - Der Volatilitätsindex VDax, der die Nervosität der Anleger misst, steigt um 26 Prozent und erreicht den höchsten Stand seit sechs Wochen. Der VStoxx, das Pendant des VDax auf europäischer Ebene, legt um 29 Prozent zu und markiert ebenfalls ein Sechs-Wochen-Hoch. ***************************************************** 09:59 TELENOR-AKTIEN IM HÖHENFLUG WEGEN FUSION IN ASIEN Die Pläne für einen Telekom-Riesen in Asien lassen die Aktien der norwegischen Telekomfirma Telenor in die Höhe springen. Die Titel klettern in Oslo um 4,9 Prozent auf ein Sechseinhalb-Wochen-Hoch von 178 Kronen. Telenor und Axiata Group aus Malaysia wollen ihre Geschäfte in Asien zusammenlegen. ****************************************************** 09:25 EUROPÄISCHER AUTO-INDEX AUF 3,5-WOCHEN-TIEF Anleger von Autobauern und deren Zulieferer sind wegen der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA besonders nervös. Der Index der europäischen Automobilbranche fällt um 3,9 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Tief von 513 Punkten und ist der größte Verlierer unter den Sektorindizes. ****************************************************** 07:43 AKTIEN VON BVB IM SINKFLUG Nachdem die Meisterschaft für den BVB in weite Ferne gerückt ist, wenden sich Anleger von dem Bundesligisten ab. Die Titel fallen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um gut vier Prozent und sind mit Abstand schwächster Wert im SDax. Die Borussen spielten am Wochenende unentschieden gegen Bremen, während Rivale Bayern München gewann und die Tabellenführung ausbaute. ******************************************************* 07:36 BASF UND RWE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BASF SE 72,87 3,20 RWE AG 22,57 0,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)