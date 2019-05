BÖRSEN-TICKER-Vestas nach Gewinnschmelze unter Druck

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Aktien des dänischen Windturbinenherstellers Vestas gehen nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal auf Talfahrt. Die Papiere fallen um bis zu fünf Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März. Auch Titel des Rivalen Siemens Gamesa geben ein Prozent ab. ******************************************************* 8:27 ANLEGER GREIFEN BEI OSRAM ZU Trotz eines Gewinnrückgangs im Quartal schieben sich Osram mit einem Plus von 3,6 Prozent im Frankfurter Frühhandel an die MDax-Spitze. Die Zahlen seien schlecht ausgefallen, aber nicht so schlecht wie befürchtet, urteilten die Analysten von Jefferies. ******************************************************** 7:54 AUSBLICK ZIEHT HEIDELDRUCK NACH UNTEN Anleger ziehen sich nach einem trüben Ausblick bei Heidelberger Druck zurück. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent. Der Maschinenbauer hat sein Umsatzziel von drei Milliarden Euro bis 2022 aufgegeben. ************************************************* 7:33 LUFTHANSA UND HOCHTIEF EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Deutsche Lufthansa 20,37 0,80 AG Fuchs Petrolub 35,54 0,95 SE Hochtief 122,40 4,98 AG Siltronic 83,80 5,00 AG TAG Immobilien 20,48 0,75 AG Hamborner Reit 9,32 0,46 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)