BÖRSEN-TICKER-Bitcoin steigt wieder über 6000 Dollar

(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)