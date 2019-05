MÄRKTE-Thomas Cook im Aufwind - Bericht über Interesse an Langstreckensparte

Bangalore, 10. Mai (Reuters) - Ein TV-Bericht über ein Interesse der Fluggesellschaft Virgin Atlantic am Langstreckengeschäft von Thomas Cook hat die Aktien des britischen Reisekonzerns beflügelt. Die Papiere des hoch verschuldeten Unternehmens legten am Freitag bis zu 6,8 Prozent zu. Virgin habe in dieser Woche einen ersten Vorschlag an Banker übergeben, die für Thomas Cook tätig seien, berichtete Sky News unter Berufung auf Insider. Dabei gehe es um das Geschäft mit Flügen etwa nach Cancun in Mexiko und Las Vegas oder Orlando in den USA.

Thomas Cook will seine Airline-Sparten verkaufen, um mehr in den Ausbau eigener Hotels investieren zu können. Die Thomas-Cook-Flotte umfasst gut 100 Flugzeuge in Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und Spanien. Condor ist mit etwa 58 zumeist geleasten Fliegern und gut 4500 Mitarbeitern der größte Teil. Die Lufthansa hat dafür ein erstes unverbindliches Kaufangebot abgegeben. Die deutsche Traditionsmarke gehörte früher schon zur Lufthansa. (Reporterin: Karina Dsouza und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)