BÖRSEN-TICKER-Kursfeuerwerk bei Thyssenkrupp

Berlin, 10. Mai (Reuters) - Der geplante Börsengang der Aufzugssparte lässt die Aktien von ThyssenKrupp immer weiter abheben. Die Papiere steigen um bis zu 20,5 Prozent auf 13,54 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit zweieinhalb Wochen nicht mehr. ********************************************************* 13:07 LINDE NACH ZAHLEN IM PLUS - PROGNOSE ANGEHOBEN Die Linde-Titel legen nach Vorlage der Geschäftszahlen zwei Prozent zu. Der weltweit größte Industriegasekonzern profitierte zu Jahresauftakt stärker als gedacht von der Fusion mit Praxair und schraubte die Gewinnprognose trotz einer schwächelnden Konjunktur und negativer Wechselkurseffekte nach oben. ******************************************************** 12:38 JENOPTIK PROFITIERT VON HOCHSTUFUNG Die Jenoptik-Titel notieren nach einer Hochstufung durch die Hauck & Aufhäuser-Analysten 5,0 Prozent fester. Die Experten stufen die Papiere nun mit "Buy" ein statt wie zuvor mit "Hold", schrauben zugleich aber das Kursziel auf 34 Euro von 34,50 Euro herunter. ********************************************************* 09:17 PROSIEBEN NACH HOCHSTUFUNG IM PLUS Die ProSieben-Aktien legen nach einer Hochstufung fünf Prozent zu. Die Experten von Kepler Chevreux stufen die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch, das Kursziel liegt bei 18 Euro. ******************************************************** 08:38 HERABSTUFUNG BELASTET XING Eine Herabstufung belastet die Xing-Aktien. Die Papiere fallen vorbörslich um 3,8 Prozent. Berenberg stufte die Papiere auf "Sell" von "Hold" herab, hob das Preisziel zugleich aber auf 300 von 290 Euro an. ******************************************************** 08:08 GEA LEGT SPARPROGRAMM AUF - AKTIE IM PLUS Die Gea-Aktien steigen bei Lang & Schwarz um 3,7 Prozent. Der neue Vorstandschef des unter Druck geratenen Anlagenbauers will 200 bis 250 Stellen streichen und greift für die geplanten Sparmaßnahmen tief in die Tasche. ******************************************************** 08:05 BECHTLE-TITEL LEGEN NACH ZAHLEN ZU Die Bechtle-Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent zu. Der schwäbische IT-Händler hat zu Jahresauftakt Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert. ********************************************************* 07:38 ADIDAS, HEIDELBERGCEMENT, KION UND JOST EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Adidas 249,85 3,35 HeidelbergCement 69,72 2,10 Kion Group 55,46 1,20 JOST Werke 30,60 1,10