MÄRKTE-Europas Börsen weiten Verluste nach China-Zöllen aus

Berlin, 13. Mai (Reuters) - Die jüngsten chinesischen Zölle auf US-Einfuhrgüter belasten Europas Börsen. Der Dax weitete nach Ankündigung der Gegenmaßnahmen seine Verluste aus und notierte 1,4 Prozent schwächer bei 11.887 Zählern. Der EuroStoxx50 notierte 1,1 Prozent tiefer bei 3324 Punkten. China kündigte an, Zölle von fünf bis 25 Prozent zu erheben. Betroffen seien mehr als 5000 US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar. Die höheren Zölle sollten ab dem 1. Juni gelten, Unternehmen könnten sich um Ausnahmen bewerben. Die Führung in Peking reagierte damit auf die US-Zollerhöhungen vom Freitag. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

