BÖRSEN-TICKER-Teva in USA nach Klage wegen Preisabsprachen unter Druck

Frankfurt, 13. Mai (Reuters) - Die in den USA notierten Teva-Aktien verlieren fast 14 Prozent. 44 US-Bundesstaaten hatte Klage gegen zahlreiche Pharmafirmen wegen unerlaubter Preisabsprachen von Pharmafirmen eingereicht, wie die Staatsanwaltschaften am Wochenende mitteilten. Auch die Ratiopharm-Mutter ist betroffen. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. ********************************************************** 12:06 UBER-AKTIE VORBÖRSLICH MIT ERNEUTEM VERLUST Nach dem verpatzten Börsendebüt geht der Ausverkauf bei Uber weiter. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 2,3 Prozent auf 40,61 Dollar. Der Ausgabepreis war 45 Dollar. *********************************************************** 11:38 TÜRKISCHE LIRA NACH REUTERS-BERICHT SCHWÄCHER Die türkische Lira gibt nach, der Dollar kostet mit 6,1 Lira 2,2 Prozent mehr. Insidern zufolge will die türkische Regierung Geld aus den Zentralbankreserven für ihren Haushalt verwenden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. ********************************************************* 10:49 HERUNTERSTUFUNG BELASTET HEIDELBERGER DRUCK Eine Herunterstufung schickt Heidelberger Druck auf Talfahrt. Die Aktien verlieren 4,7 Prozent auf 1,38 Euro. Die Analysten der HSBC setzten die Titel auf "Hold" von "Buy" und senkten das Kursziel auf 1,60 von 2,60 Euro. *********************************************************** 10:44 Dürr und Drägerwerk mit Dividendenabschlag gehandelt Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Dürr 36,36 1,00 Drägerwerk 53,45 0,19