BÖRSEN-TICKER-Volkswagen vor Hauptversammlung im Plus

Berlin, 14. Mai (Reuters) - Vor der Hauptversammlung legen die Volkswagen-Aktien im Frankfurter Frühhandel 2,7 Prozent zu. Der Autobauer steigt in die Batteriefertigung ein und will die Lkw-Tochter Traton möglichst vor der Sommerpause an die Börse bringen.

07:49 EVOTEC-AKTIEN PROFITIEREN VON GEWINNSPRUNG

Die Evotec-Papiere legen nach einem Gewinnsprung zu Jahresauftakt bei Lang & Schwarz 3,1 Prozent zu. Das Biotechunternehmen profitiert von Allianzen mit Bayer und Boehringer Ingelheim und bekräftigte seine Jahresziele.

07:40 VONOVIA NACH KAPITALERHÖHUNG BEI LANG & SCHWARZ SCHWÄCHER

Die Vonovia-Papiere verlieren bei Lang & Schwarz 4,3 Prozent. Der Immobilienkonzern hat bei einer Kapitalerhöhung 744 Millionen Euro brutto eingenommen.}

07:36 BAYER-AKTIEN NACH GLYPHOSAT-URTEIL IM MINUS

Die Bayer-Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 6,5 Prozent und sind damit mit Abstand größter Verlierer im Dax. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern hat in den USA auch den dritten Prozess wegen des Pflanzenvernichtungsmittels Glyphosat verloren und ist zu zwei Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)