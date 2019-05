BÖRSEN-TICKER-Uber-Talfahrt vorerst gestoppt

Berlin, 14. Mai (Reuters) - Am dritten Handelstag nach dem Börsendebüt geht es für Uber erstmals bergauf. Die Aktien des Fahrdienstvermittlers gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft 2,6 Prozent auf 38,06 Dollar. Die Papiere waren zu 45 Dollar ausgegeben worden.

***********************************************************

13:19 SAUDIARABISCHE BÖRSE AUF TALFAHRT

Nach einem Drohnen-Angriff auf zwei Pumpanlagen des staatlichen saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco ziehen sich Anleger aus dem Aktienmarkt des Landes zurück. Der Leitindex verliert zwei Prozent, nachdem er zuvor im Plus gelegen hatte.

***********************************************************

13:12 ÖLPREIS STEIGT NACH ANGRIFF AUF SAUDI ARAMCO-ANLAGEN

Attacken auf Anlagen von Saudi Aramco macht Rohstoff-Anleger nervös. Brent verteuert sich um 0,8 Prozent auf 70,79 Dollar je Barrel. Saudi-arabischen Angaben zufolge griffen mit Sprengstoff beladene Drohnen zwei Pumpstationen des staatlichen Ölkonzerns an. Am Vortag waren zwei Tanker des Königreichs attackiert worden.

***********************************************************

10:54 SCOUT24 NACH ABSAGE DER ÜBERNAHME IM MINUS

Die Scout24-Aktie verliert 7,3 Prozent. Die Übernahme durch die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone ist gescheitert, die nötige Schwelle von 50 Prozent wurde nicht erreicht, wie das Investmentvehikel Pulver Bidco mitteilte.

09:36 BITCOIN SPRINGT ÜBER 8000 DOLLAR

Bitcoin steigt über 8000 Dollar. Börsianer nannten für den Kursanstieg verschiedene Auslöser, darunter eine Kryptowährungs-Konferenz in New York.

08:03 VOLKSWAGEN VOR HAUPTVERSAMMLUNG IM PLUS

Vor der Hauptversammlung legen die Volkswagen-Aktien im Frankfurter Frühhandel 2,7 Prozent zu. Der Autobauer steigt in die Batteriefertigung ein und will die Lkw-Tochter Traton möglichst vor der Sommerpause an die Börse bringen.

***********************************************************

07:49 EVOTEC-AKTIEN PROFITIEREN VON GEWINNSPRUNG

Die Evotec-Papiere legen nach einem Gewinnsprung zu Jahresauftakt bei Lang & Schwarz 3,1 Prozent zu. Das Biotechunternehmen profitiert von Allianzen mit Bayer und Boehringer Ingelheim und bekräftigte seine Jahresziele.

***********************************************************

07:40 VONOVIA NACH KAPITALERHÖHUNG BEI LANG & SCHWARZ SCHWÄCHER

Die Vonovia-Papiere verlieren bei Lang & Schwarz 4,3 Prozent. Der Immobilienkonzern hat bei einer Kapitalerhöhung 744 Millionen Euro brutto eingenommen.}

***********************************************************

07:36 BAYER-AKTIEN NACH GLYPHOSAT-URTEIL IM MINUS

Die Bayer-Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 6,5 Prozent und sind damit mit Abstand größter Verlierer im Dax. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern hat in den USA auch den dritten Prozess wegen des Pflanzenvernichtungsmittels Glyphosat verloren und ist zu zwei Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)