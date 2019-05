BÖRSEN-TICKER-Börsen geben nach - Dax im Minus

Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Die anfangs freundliche Stimmung an Europas Börsen hat sich wieder eingetrübt. Nahezu alle Handelsplätze sind nun im roten Bereich. Der Dax notiert 0,4 Prozent tiefer bei 11.944 Punkten. Der Mailänder Index gibt mit 0,7 Prozent am stärksten nach. ********************************************************* 9:32 AURUBIS FALLEN AUF DREI-JAHRES-TIEF Nach einem Gewinneinbruch kehren Anleger Aurubis den Rücken. Die Papiere von Europas größter Kupferhütte fallen um bis zu 3,2 Prozent auf 38,39 Euro. Damit notieren sie so tief wie seit Mitte Februar 2016 nicht mehr. ******************************************************** 8:26 LEONI FALLEN NACH ROTEN ZAHLEN Leoni verlieren im Frankfurter Frühhandel drei Prozent und rutschen ans SDax-Ende. Nach einem dreistelligen Millionenverlust im ersten Quartal braucht der Nürnberger Autozulieferer frisches Geld. ********************************************************* 8:18 DRILLISCH NACH ZAHLEN FESTER Drillisch steigen um zwei Prozent im Frankfurter Frühhandel. Das Unternehmen hat Umsatz und operativen Gewinn im ersten Quartal gesteigert. ******************************************************** 8:01 ÜBERNAHMEFANTASIEN BEFLÜGELN COMMERZBANK WEITER Commerzbank setzen sich mit einem Plus von 2,5 Prozent bei Lang & Schwarz an die MDax-Spitze. Am Dienstag legten sie 4,3 Prozent zu. Die italienische Großbank Unicredit treibt ihre Planungen für eine mögliche Übernahme des deutschen Institutes Insidern zufolge voran. ********************************************** 7:41 AXEL SPRINGER NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT Axel Springer legen zu, nachdem JP Morgan die Titel auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft hat. Die Papiere steigen bei Lang & Schwarz um 1,5 Prozent und liegen damit an der MDax-Spitze. ********************************************** 7:33 E.ON UND VW EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro E.ON SE 9,64 0,43 Volkswagen 149,02 4,86 AG Grenke AG 88,35 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)