BÖRSEN-TICKER-United Internet und Drillisch auf Erholungskurs

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste von United Internet und Drillisch zum Wiedereinstieg. Erstere hatten am Mittwoch wegen enttäuschender Geschäftszahlen gut sechs Prozent und Letztere sogar mehr als elf Prozent verloren. *********************************************************** 09:30 MÖGLICHER THYSSEN-DEAL HIEVT KONE AUF REKORDHOCH Eine Reuters-Meldung über einen möglichen Kauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp beflügelt Kone. Die Aktie steigt um fünf Prozent und ist mit 51,26 Euro so teuer wie noch nie. *********************************************************** 08:14 ZAHLREICHE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Post 28,92 1,15 SAP 112,96 1,50 K&S 17,24 0,25 Compugroup Medical 59,35 0,50 Kloeckner & Co 5,43 0,30 Rational 576,50 9,50 Takkt 54,30 2,86 RIB Software 15,44 0,18 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)