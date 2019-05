BÖRSEN-TICKER-Dax und EuroStoxx50 drehen ins Plus

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Dax und EuroStoxx50 überwinden ihre Anfangsschwäche und gewinnen jeweils etwa ein halbes Prozent auf 12.184 und 3401 Punkte. Einen unmittelbaren Auslöser für die Erholung konnten Börsianer nicht nennen. Offenbar setzten Anleger wieder verstärkt auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. *********************************************************** 09:57 UNITED INTERNET UND DRILLISCH AUF ERHOLUNGSKURS Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste von United Internet und Drillisch zum Wiedereinstieg. Erstere hatten am Mittwoch wegen enttäuschender Geschäftszahlen gut sechs Prozent und Letztere sogar mehr als elf Prozent verloren. *********************************************************** 09:30 MÖGLICHER THYSSEN-DEAL HIEVT KONE AUF REKORDHOCH Eine Reuters-Meldung über einen möglichen Kauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp beflügelt Kone. Die Aktie steigt um fünf Prozent und ist mit 51,26 Euro so teuer wie noch nie. *********************************************************** 08:14 ZAHLREICHE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Post 28,92 1,15 SAP 112,96 1,50 K&S 17,24 0,25 Compugroup Medical 59,35 0,50 Kloeckner & Co 5,43 0,30 Rational 576,50 9,50 Takkt 54,30 2,86 RIB Software 15,44 0,18 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)