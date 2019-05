BÖRSEN-TICKER-Bitcoin-Anleger machen Kasse

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - Der Höhenflug von Bitcoin ist vorerst beendet. Die Cyber-Devise verbilligt sich an der Börse Bitstamp um gut 21 Prozent auf 6192 Dollar, nachdem sie sich in den beiden Wochen zuvor um rund 3000 Dollar verteuert hatte. Vor diesem Hintergrund rutscht der Kurs der deutschen Bitcoin Group vorbörslich um sechs Prozent ab. *********************************************************** 07:46 ZOLLSTREIT SETZT YUAN ERNEUT ZU Wegen des Handelskonflikts mit den USA ziehen sich Anleger aus der chinesischen Währung zurück. Im Gegenzug verteuert sich der Dollar um 0,9 Prozent auf 6,0943 Yuan. Weitere Yuan-Verkäufe scheuten Anleger bislang allerdings, weil sie Eingriffe der chinesischen Notenbank befürchteten, sagt ein Börsianer. *********************************************************** 07:33 BMW UND ANDERE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BMW 69,80 3,50 FMC 70,86 1,17 Vonovia 48,84 1,44 Freenet 20,77 1,65 Hugo Boss 57,70 2,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)