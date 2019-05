BÖRSEN-TICKER-Händler - UBS stuft Deutsche Bank auf "Sell" herab

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Den Aktien der Deutschen Bank macht nach Angaben von Börsianern auch eine Herunterstufung zu Schaffen. Die Titel fallen kurz nach Handelsstart zeitweise um 2,2 Prozent auf 6,69 Euro und sind damit nur noch einen Cent von ihrem Ende Dezember erreichten Rekordtief entfernt. Die UBS senkte einem Händler zufolge ihr Rating für dei Aktien auf "Sell" von "Neutral" und reduzierte das Kursziel von 7,80 auf 5,70 Euro. ************************************************************ 07:41 DEUTSCHE BANK RUTSCHEN NACH "NYT"-BERICHT ANS DAX-ENDE Aktien der Deutschen Bank fallen vorbörslich nach einem Medienbericht über auffällige Zahlungen bei Firmen von US-Präsident Donald Trump und seines Schwiegersohns Jared Kushner um 1,5 Prozent. Geldwäsche-Spezialisten hätten 2016 und 2017 empfohlen, dass über die verdächtigen Vorgänge Bericht erstattet werden sollte, schrieb die "New York Times" (NYT) unter Berufung auf fünf frühere und derzeitige Mitarbeiter der Deutschen Bank. *********************************************************** 07:34 FRESENIUS EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Fresenius SE & Co 48,81 0,80 KGaA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)