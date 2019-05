BÖRSEN-TICKER-Aktienplatzierung belastet Delivery Hero

Frankfurt, 22. Mai (Reuters) - Die Ausgabe von knapp 1,2 Millionen neuen Aktien zum Preis von je 40,35 Euro setzt Delivery Hero zu. Die bereits börsennotierten Titel verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,1 Prozent auf 40,25 Euro. *********************************************************** 07:53 WIRECARD ÜBERNIMMT DAX-SPITZE Nach Bekanntgabe einer Zusammenarbeit mit einem indischen Staatsunternehmen greifen Anleger bei Wirecard zu. Die Aktien des Zahlungsabwicklers gewinnen vorbörslich 1,7 Prozent. *********************************************************** 07:24 MEHRERE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 1&1 Drillisch 29,14 0,05 Norma 36,50 1,10 Telefonica Deutschland 2,86 0,27 TLG Immobilien 121,90 2,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)