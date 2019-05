BÖRSEN-TICKER-Trainerwechsel sorgt für Kursfantasie bei Juventus Turin

Frankfurt, 22. Mai (Reuters) - Der anstehende Trainerwechsel bei Juventus Turin lockt Investoren an. Die Aktien des Fußballvereins steigen um mehr als sechs Prozent. "In der Presse kursieren einige sehr interessante Namen, also gibt es jede Menge Gründe, warum die Aktien anziehen", sagt ein Händler. Als Nachfolger für Massimiliano Allegri wird unter anderem Chelsea-Coach Maurizio Sarri gehandelt. ******************************************************* 13:47 ÜBERRASCHEND POSITIVE UMSATZZAHLEN TREIBEN TARGET Überzeugende Geschäftszahlen treiben die Aktien von Target vorbörslich um mehr als acht Prozent. Der US-Einzelhändler übertraf im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten. Neben gestiegenen Online-Verkäufen kamen auch mehr Käufer in die Ladengeschäfte. Der Umsatz zog insgesamt um fünf Prozent auf 17,63 Milliarden Dollar an. ********************************************************** 12:46 DEUTSCHE BÖRSE STEIGEN AUF ELF-JAHRES-HOCH Aktien von Deutsche Börse legen am Investorentag des Börsenbetreibers zu. Die Papiere steigen um 2,7 Prozent auf 125,15 Euro und sind damit so teuer wie seit Mitte Januar 2008 nicht mehr. *********************************************************** 10:45 ADIDAS-AKTIE SPRINTET AN DAX-SPITZE Ein positiver Analystenkommentar gibt Adidas Auftrieb. Die Aktie gewinnt 2,2 Prozent auf 263,70 Euro. Die Analysten von RBC hoben ihr Kursziel auf 275 von 235 Euro an. *********************************************************** 10:26 GESTIEGENE US-LAGERBESTÄNDE DRÜCKEN ÖLPREIS Ein überraschender Anstieg der US-Rohölbestände drückt auf die Preise. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 71,71 Dollar je Barrel (rund 159 Liter). Dem Branchenverband API zufolge wuchsen die US-Reserven um 2,4 Millionen Barrel. Erwartet wurde ein Rückgang um 599.000 Barrel. *********************************************************** 08:49 HERUNTERSTUFUNG BELASTET DIALOG SEMICONDUCTOR Ein negativer Analystenkommentar macht Dialog Semiconductor zu schaffen. Die Aktien des deutsch-britischen Chipentwicklers fallen im Frankfurter Frühhandel um 4,2 Prozent auf 31,54 Euro. Die Experten vom Bankhaus Lampe stuften die Titel auf "Hold" von "Buy" herunter, hoben das Kursziel allerdings auf 32 von 28 Euro an. *********************************************************** 08:03 AKTIENPLATZIERUNG BELASTET DELIVERY HERO Die Ausgabe von knapp 1,2 Millionen neuen Aktien zum Preis von je 40,35 Euro setzt Delivery Hero zu. Die bereits börsennotierten Titel verlieren im Frankfurter Frühhandel 2,1 Prozent auf 40,25 Euro. *********************************************************** 07:53 WIRECARD ÜBERNIMMT DAX-SPITZE Nach Bekanntgabe einer Zusammenarbeit mit einem indischen Staatsunternehmen greifen Anleger bei Wirecard zu. Die Aktien des Zahlungsabwicklers gewinnen vorbörslich 1,7 Prozent. *********************************************************** 07:24 MEHRERE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 1&1 Drillisch 29,14 0,05 Norma 36,50 1,10 Telefonica Deutschland 2,86 0,27 TLG Immobilien 121,90 2,70 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)