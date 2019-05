BÖRSEN-TICKER-Pfund verliert - May unter Druck

Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Das Pfund Sterling steht unter Druck und verliert 0,2 Prozent auf 1,2639 Dollar. Die britische Premierministerin Theresa May will der Zeitung "Times" zufolge mit einer Rücktrittsankündigung noch in dieser Woche den Weg für einen Nachfolger frei machen. *************************************************** 7:27 DAIMLER, COBA UND WEITERE FIRMEN EX-DIVIDENDE Folgende Unternehmen werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Daimler 50,83 2,86 AG Aareal Bank 29,10 2,10 AG alstria office 14,25 0,52 REIT AG Commerzbank 7,11 0,20 AG Symrise 86,34 0,90 AG Uniper SE 26,34 0,90 Koenig & Bauer 37,58 1,00 AG Patrizia 18,67 0,27 Immobilien AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)