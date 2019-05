BÖRSEN-TICKER-Pfund zieht nach Bericht zu baldigem May-Rücktritt an

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Ein BBC-Bericht über einen baldigen Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May gibt dem Pfund Sterling Auftrieb. Die Währung verteuert sich auf 1,2679 von 1,2661 Dollar. *********************************************************** 08:05 ÖLPREIS-TALFAHRT VORERST BEENDET Nach dem jüngsten Kursverlusten nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Rohöl-Markt. Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 68,60 Dollar je Barrel. *********************************************************** 07:30 ZAHLREICHE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Bank 6,46 0,11 Lanxess 48,01 0,90 United Internet 32,40 0,05 Wacker Chemie 69,94 2,50 Amadeus Fire 123,20 4,66 Pfeiffer Vacuum 132,30 2,30 Salzgitter 24,29 0,55 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)