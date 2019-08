Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - Der 5:1-Erfolg gegen Augsburg beim Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga gibt Borussia Dortmund (BVB) Auftrieb. Die Aktien steigen am Montag im Frankfurter Frühhandel um 3,6 Prozent. Mit dem Kantersieg führt der BVB die Tabelle nach dem ersten Spieltag an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

