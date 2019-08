BÖRSEN-TICKER-Bitcoin-Kurs rutscht unter 10.000-Dollar-Marke

Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - Die Erholung von Bitcoin ist vorerst beendet. Die Cyber-Devise verbilligt sich um acht Prozent auf 9887,84 Dollar. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage machten spekulativ orientierte Anleger offenbar Kasse, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

07:57 GEA STEIGEN NACH HOCHSTUFUNG

Die Aktien der GEA Group schrauben sich bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 3,1 Prozent an die MDax-Spitze. Händlern zufolge treibt eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs den Kurs an. Die Analysten hoben die Bewertung für die Titel des Anlagenbauers auf “Buy” von “Neutral” und setzten das Kursziel bei 30 Euro. Am Dienstag waren die Titel mit 23,09 Euro aus dem Handel gegangen.

07:39 KAUFEMPFEHLUNG TREIBT LEONI-KURS HOCH

Die Aktien des Autozulieferers Leoni sind mit einem Plus von 2,8 Prozent stark gefragt. Händlern zufolge hilft eine Kaufempfehlung von HSBC. Die Analysten hätten die Bewertung auf "Buy" von "Hold" hochgesetzt.