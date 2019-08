BÖRSEN-TICKER-Dax gibt Gewinne ab

Frankfurt, 26. Aug (Reuters) - Der deutsche Leitindex Dax gibt seine Gewinne ab und notiert mit 11.611 Zählern kaum verändert. Die erste Erleichterung über eine Entspannung im Handelskrieg scheine abzuebben, sagt ein Händler.

08:46 REZESSIONSANGST DRÜCKT ÖLPREIS

Drohende Belastungen für die Weltwirtschaft wegen des verschärften Zollstreits zwischen den USA und China schicken den Ölpreis auf Talfahrt. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 1,9 Prozent auf 58,24 Dollar je Barrel.

07:59 GOLDPREIS STEIGT AUF 6-1/2-JAHRES-HOCH

Aus Furcht vor einer weltweitern Rezession angesichts des Zollstreits zwischen den USA und China decken sich Anleger mit Gold ein. Der Preis der “Antikrisen-Währung” steigt um 1,9 Prozent auf ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch von 1554,56 Dollar je Feinunze.

07:53 YUAN FÄLLT WEGEN ZOLLSTREIT AUF 11-1/2-JAHRES-TIEF

Wegen der Eskalation im Zollstreit mit den USA ziehen sich am Montag weitere Anleger aus der chinesischen Währung zurück. Der Dollar steigt im Gegenzug an den chinesischen Festlandsbörsen um 0,7 Prozent auf ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch von 7,1500 Yuan. An ausländischen Handelsplätzen wie Singapur notiert der Dollar mit 7,1858 Yuan so hoch wie noch nie. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)