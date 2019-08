BÖRSEN-TICKER-Anleger hoffen auf geregelten Brexit - Pfund steigt

Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.10 - Die Hoffnung der Anleger auf eine Vermeidung eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens erhält frische Nahrung. Die britischen Oppositionsparteien wollen zusammenarbeiten, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Dabei könnten auch neue Gesetze oder ein Misstrauensvotum genutzt werden, erklärten sie. Das britische Pfund weitet seine Gewinne aus und steigt um 0,5 Prozent auf 1,2276 Dollar.

12.25 - Europäische Autowerte bekommen Händlern zufolge Rückenwind aus dem Reich der Mitte. China kündigte an, den Konsum in verschiedenen Bereichen ankurbeln zu wollen. Unter anderem werde erwogen, bestehende Einschränkungen bei Autokäufen zu lockern. Der Branchenindex für Automobilhersteller- und Zulieferer drehte anschließend ins Plus und notierte ein Prozent höher. Bei den Dax-Werten steigen Daimler und Volkswagen ebenfalls je um ein Prozent, BMW gewinnen 0,6 Prozent.

10.45 - Die Hoffnung der Anleger auf eine schnelle Regierungsbildung in Italien hat einen Dämpfer erlitten. Die populistische 5-Sterne-Bewegung setzt die Gespräche mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) aus, bis sich diese öffentlich zu einer neuen Koalition unter Führung des amtierenden Regierungschefs Giuseppe Conte verpflichten. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen zieht daraufhin an, notiert mit 1,235 Prozent aber noch in der Nähe ihres zuvor erreichten Drei-Jahres-Tiefs. Der Euro ist mit 1,1112 Dollar stabil. Die bisherige Regierungskoalition aus der rechten Lega mit den 5-Sternen unter Führung des parteilosen Conte war jüngst zerbrochen. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Parteien bis Mittwoch Zeit gegeben, eine tragfähige Koalition zu finden

10.20 Uhr - Aktien des Büroflächen-Vermieters IWG steigen an der Londoner Börse um mehr als fünf Prozent auf ein Rekordhoch von 428 Pence. Der Sender Sky News berichtete, dass das in Deutschland vor allem unter der Marke Regus bekannte Unternehmen sein US-Geschäft an die New Yorker Börse bringen will. Das geplante Listing habe ein Volumen von umgerechnet 3,7 Milliarden Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro). Damit würde IWG in Konkurrenz zu WeWork treten, die ebenfalls an die Börse streben.

9.45 Uhr - Die Preisrally für das Industriemetall Nickel hält an. Erstmals seit neun Jahren könnte der Londoner Schlusskurs am Dienstag höher liegen als der Zinn-Preis. An der London Metal Exchange zog der Preis für das zur Stahl-Herstellung benötigte MetallCMNI0-3 um 1,6 Prozent auf 15.910 Dollar je Tonne an, während der vergleichbare Terminkontrakt für Zinn mit 15.765 Dollar ein Drei-Jahres-Tief markierte. Spekulationen auf Angebotsengpässe und eine solide Nachfrage haben den Nickelpreis seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent in die Höhe getrieben. Zinn ist mit einem Minus von 19 Prozent hingegen der größte Verlierer im Metallsektor, nachdem Chinas Schmelzanlagen ihre Produktion deutlich heruntergefahren haben.

9.30 Uhr - Devisenanleger hoffen auf eine Vermeidung eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens. Labour-Chef Jeremy Corbyn bekräftigte, alles Nötige zu tun, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Das britische Pfund steigt daraufhin um 0,2 Prozent auf 1,2243 Dollar. Corbyn trifft sich mit Spitzenvertretern anderer Parteien, um Strategien gegen Premierminister Boris Johnsons harten Brexit-Kurs zu finden. Johnson will den Brexit in jedem Fall zum 31. Oktober über die Bühne bringen will - notfalls auch ohne Abkommen mit der EU.

8.12 Uhr - Eine Hochstufung hilft den Aktien von E.ON nach oben. Sie stehen im Frankfurter Frühhandel mit einem Plus von 1,7 Prozent an der Dax-Spitze. Händlern zufolge haben die Analysten der britischen Bank Barclays die Titel auf “Overweight” von “Equal Weight” hochgesetzt.

7.49 Uhr - Der Aufstieg in den MDax macht Cancom für Investoren attraktiv. Die Aktien legen beim Brokerhaus Lang & Schwarz 2,9 Prozent zu. Der Münchner IT-Dienstleister wird für den Medienkonzern Axel Springer in den Auswahlindex aufrücken, wie die Deutsche Börse mitteilte.