BÖRSEN-TICKER-Niederlage gegen Union Berlin setzt BVB-Aktie zu

02. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.50 Uhr - Die überraschende Niederlage gegen den Aufsteiger Union Berlin macht den Aktien von Borussia Dortmund zu schaffen. Sie geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent nach. Die Borussen mussten sich am Wochenende den Eisernen an der Alten Försterei in Köpenick 1:3 geschlagen geben und verloren damit die Tabellenführung.