BÖRSEN-TICKER-Italiens Renditen fallen - Neue Regierung in Sicht

02. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.27 Uhr - Die Aussicht auf eine baldige Regierungsbildung in Italien lassen Anleger zu den Anleihen des Staates greifen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fällt im Gegenzug auf 0,967 Prozent. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntag, er rechne damit, dass die Gespräche zwischen den Sozialdemokraten (PD) und der 5-Sterne-Bewegung bis spätestens Mittwoch abgeschlossen seien.

10.27 Uhr - Das Brexit-Chaos setzt dem britischen Pfund zu. Die Währung notiert 0,5 Prozent schwächer bei 1,2097 Dollar. Die britische Regierung droht Brexit-Abweichlern in der Fraktion mit Konsequenzen, Medienberichten zufolge erwägt Premierminister Boris Johnson inzwischen eine Neuwahl.

07.50 Uhr - Die überraschende Niederlage gegen den Aufsteiger Union Berlin macht den Aktien von Borussia Dortmund zu schaffen. Sie geben im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent nach. Die Borussen mussten sich am Wochenende den Eisernen an der Alten Försterei in Köpenick 1:3 geschlagen geben und verloren damit die Tabellenführung.